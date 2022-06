Op de A7 in Friesland is vrijdagavond een persoon zwaargewond geraakt door een verkeersongeval. De auto waarin het slachtoffer reed vloog door het ongeluk in brand. Volgens de politie waren er waarschijnlijk geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval, dat rond 23.10 uur gebeurde in de buurt van Zurich.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.