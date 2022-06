Liberale Amerikaanse staten beloven abortusrechten te beschermen

Een aantal liberale Amerikaanse staten heeft aangekondigd het abortusrecht te willen beschermen, ondanks het besluit van het Hooggerechtshof om het landelijke recht daarop te schrappen. De gouverneurs van onder meer Californië, Oregon, Washington, Massachusetts, New Jersey en New York hebben dat vrijdag uitgesproken. ‘We zullen altijd een veilige haven zijn voor iedereen in het hele land die een abortusbehandeling nodig heeft. Je hebt mijn woord’, schreef gouverneur Kathy Hochul van de staat New York.

‘Dit is niet het Amerika dat we kennen’, zei de Californische gouverneur Gavin Newsom. ‘Californië heeft zich verenigd met Washington en Oregon om een ​​offensief aan de westkust te vormen om het recht op vrijheid van keuze rondom voortplanting in onze staten te beschermen.’ De bestuurder van New Jersey, Phil Murphy, heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker, ondertekende een bevel om de rechten te beschermen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus vernietigd. Het overwegend conservatieve hof maakte zo de weg vrij voor de vijftig staten om zelf te besluiten of abortus is toegestaan. Een aantal conservatieve staten, waaronder Missouri, South Dakota en Indiana, heeft al laten weten tot afschaffing te zullen overgaan. Naar verwachting neemt ongeveer de helft van de staten wetgeving aan die in een of andere vorm het recht op abortus inperkt.