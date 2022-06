Justitieminister VS wil toegang tot abortus beschermen

De Amerikaanse minister Merrick B. Garland van Justitie noemt het besluit van het Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus af te schaffen ‘een verwoestende klap voor het recht op vrijheid van keuze rondom voortplanting’. Hij belooft de autoriteit van het ministerie te gebruiken om het abortusrecht te beschermen, meldt The New York Times.

In een gedetailleerde verklaring zei Garland dat de beslissing de gewoonte ondermijnt dat de rechtbank precedenten moet respecteren. Dat beginsel heeft geholpen de rechtsstaat in stand te houden door het werk van de rechtbank consistent te houden en het vertrouwen van de burgers te behouden dat het als een neutrale scheidsrechter optreedt.

Garland riep het Congres op een ​​federale wet goed te keuren die het recht op abortus beschermt en die volgens hem ‘het vermogen van vrouwen om volledig en gelijkelijk deel te nemen aan de samenleving waarborgt’. Zijn pleidooi komt op het moment dat de Republikeinen, gestimuleerd door het besluit van het Hooggerechtshof, de staatsparlementen aanmoedigen abortussen in elke staat van het land te verbieden.

‘Het ministerie van Justitie is het absoluut niet eens met de beslissing van de rechtbank’, aldus Garland in een verklaring. ‘Het zal een onmiddellijke en onomkeerbare impact hebben op het leven van mensen in het hele land. En het zal zeer onevenredig zijn in zijn effect, met de grootste lasten die worden gevoeld door mensen van kleur en mensen met beperkte financiële middelen.’