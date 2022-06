Amerikaanse staten kondigen plannen aan om abortus te verbieden

‘Missouri is zojuist de eerste in het land die effectief een einde aan abortus heeft gemaakt’, meldde procureur-generaal Eric Schmitt op Twitter. ‘Dit is een monumentale dag voor de onschendbaarheid van het leven.’

Missouri zal niet de laatste zijn. South Dakota en Indiana hebben ook aangekondigd stappen te zetten om dit te doen en abortusaanbieders in Wisconsin zeggen dat de procedure daar nu verboden is. Het besluit van het Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht op abortus teniet te doen, geeft alle vijftig staten de vrijheid de procedure te verbieden.

Bijna de helft van de staten zal dit naar verwachting in een of andere vorm doen, waarbij dertien staten -voornamelijk in het meer conservatieve en religieuze zuiden - vertrouwen op bepaalde wetten die vrijwel automatisch van kracht zijn geworden door het besluit van het hof. De Republikeinse gouverneur Kristi Noem van South Dakota zei dat een dergelijke wet betekende dat abortus in haar staat illegaal is geworden, behalve als het leven van de vrouw die bevalt in gevaar is.

De gouverneur van Indiana, Eric Holcomb, maakte bekend dat hij het parlement van de staat heeft opgeroepen op 6 juli bijeen te komen. ‘Ik ben duidelijk geweest door te zeggen dat ik pro-life ben. We hebben een kans om vooruitgang te boeken in het beschermen van de onschendbaarheid van het leven, en dat is precies wat we zullen doen’, tweette hij.

Lokale media in Wisconsin melden dat Planned Parenthood, de toonaangevende abortusaanbieder in de VS, patiënten die voor abortus zijn ingepland, wegstuurde ‘omdat abortus nu illegaal is’ in de staat.