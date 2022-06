Kabinet onderzoekt of ‘voltijdsbonus’ mag in zorg en onderwijs

Om de tekorten aan mensen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, kijkt het kabinet of het geven van een voltijdsbonus voor werknemers in de zorg en het onderwijs mogelijk kan worden gemaakt. Werknemers zouden dan een extraatje krijgen als zij besluiten meer uren te gaan werken. Het is nog de vraag of dat kan.

Er zijn bijvoorbeeld ‘juridische bezwaren’ die het College voor de Rechten van de Mens heeft geschetst. Daarnaast is de vraag of zo’n speciale regeling goed uit te voeren is en of deze niet te gevoelig is voor misbruik. Bovendien lopen de kosten voor werknemers misschien wel te hoog op, doordat zij ‘mensen die al voltijd werken of van plan waren voltijd te gaan werken’ ook moeten belonen.

Mocht de bonus mogelijk worden en positief uitpakken, dan kan er ook naar andere sectoren worden gekeken. Wel is zo’n bonus maar één instrument: het kabinet hoopt op een ‘cultuuromslag over deeltijdwerken’ en kijkt ook naar de mogelijkheid voor werknemers om meerdere banen te combineren, schrijft minister Karien van Gennip (Werkgelegenheid) aan de Kamer.