Biden: schrappen landelijk recht op abortus ‘’tragische fout’’

Het schrappen van het landelijk recht op abortus is ‘een tragische fout’. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd in reactie op het vernietigen van het landelijke recht op abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Amerikaanse staten kunnen nu zelf bepalen hoe ze abortus regelen. Biden zei dat ‘de gezondheid en levens van vrouwen daardoor gevaar lopen.’ Verder zei de president dat vrouwen die in staten wonen waar abortus is verboden, altijd nog naar staten kunnen gaan waar abortus wel is toegestaan.