Ryanair zegt alleen in België last van staking te hebben

De stakingen van het cabinepersoneel van Ryanair hebben nauwelijks tot annuleringen geleid. De Ierse prijsvechter claimt dat 2 procent van de vluchten op vrijdag getroffen zijn door de werkonderbrekingen en dat is alleen in België gebeurd. In Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn er geen vluchten uitgevallen. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de ‘overgrote meerderheid’ van het cabinepersoneel gewoon werkt.

Volgens Ryanair is vrijdag zo’n 40 procent van de vluchten van en naar Charleroi en Brussels Airport uitgevallen. Ook Nederlandse reizigers maken vaak gebruik van het nationale vliegveld in Zaventem bij de Belgische hoofdstad. Er zijn ook stakingen aangekondigd voor zaterdag en zondag en Ryanair verwacht dat ook die niet gaan zorgen voor veel annuleringen van zijn dagelijkse 3000 vluchten.

‘Op 25 en 26 juni verwacht Ryanair een minimale (of geen) verstoring van zijn vluchtschema als gevolg van deze zeer kleine en slecht ondersteunde werkonderbrekingen’, meldt de Ierse maatschappij in een toelichting. Werknemers van Ryanair hebben het werk neergelegd omdat het bedrijf weigert te onderhandelen over hogere lonen. Het bedrijf is volgens persbureau Bloomberg eerder deze maand weggelopen van de onderhandelingstafel nadat de Spaanse vakbonden hadden gedreigd met stakingen.