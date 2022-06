AEX pakt flinke winst, Adyen en UMG grootste winnaars

De Amsterdamse AEX-index liet vrijdag een stevig herstel zien na de verliezen van eerder in de maand. Beleggers leken de zorgen over een mogelijke recessie even aan de kant te schuiven en gingen op koopjesjacht. Bij de hoofdfondsen stegen alle bedrijven en daarbij waren betalingsverwerker Adyen en platenlabel Universal Music Group (UMG) de grootste winnaars.

De hoofdgraadmeter eindigde 3,8 procent hoger op 660,32 punten. De MidKap won 1,8 procent en sloot op 913,59 punten.

De sterkste stijger in de AEX was UMG met een winst van 9,3 procent. Het platenlabel maakte een dag eerder bekend voor een miljard euro aan obligaties uit te willen geven. Adyen won 6,3 procent. Beleggers leken ook weer interesse te hebben in Philips. Het zorgtechnologieconcern, dat in de afgelopen maanden flink in waarde is gedaald vanwege de problemen met de beademingsapparaten van het bedrijf, werd 5,4 procent hoger gezet.

Luchtvaartsector

Er was weer veel aandacht voor de luchtvaartsector. In de MidKap daalde Air France-KLM 1,6 procent ondanks een adviesverhoging van Deutsche Bank. Dochter Transavia krijgt de Consumentenbond achter zich aan. Volgens de consumentenorganisatie zou Transavia de regels overtreden bij het annuleren van vluchten op Schiphol.

De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 3,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef achter met een plus van 1,5 procent na een daling van het Duitse ondernemersvertrouwen in juni.

Lufthansa verloor 4,9 procent in Frankfurt. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de komende twee maanden 2200 vluchten geannuleerd. De stap volgt op een golf van coronabesmettingen in Duitsland, waardoor het personeelstekort bij de maatschappij verder is toegenomen. TUI zakte meer dan 4 procent na de aankondiging dat topman Fritz Joussen van het Duitse reisconcern voortijdig aftreedt.

Zalando

In Frankfurt kelderde Zalando aan het begin van de handelsdag 13 procent, maar het aandeel ging het weekend in met een verlies van 2 procent. De Duitse webwinkel, die ook actief is in Nederland, merkt dat de economische tegenwind door de hoge inflatie langer aanhoudt en gaf een winstalarm.

De euro was 1,0550 dollar waard, tegenover 1,0521 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent meer op 108,34 dollar. Brentolie werd 3,5 procent duurder op 113,92 dollar per vat.