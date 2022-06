Geen compensatie voor meeste mensen op zwarte lijst fiscus

Burgers die bij de Belastingdienst ten onrechte te boek stonden als mogelijke fraudeur maar daar geen nadeel van ondervonden, hoeven niet te rekenen op compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) meent voor deze groep te kunnen volstaan met nogmaals excuses. Het gaat om 220.000 van de 270.000 mensen met een registratie in het omstreden FSV-systeem, dat in de praktijk fungeerde als een zwarte lijst.

Van de overige 50.000 moet het grootste deel langer wachten op uitsluitsel. Alleen voor degenen die als gevolg van hun registratie in FSV onterecht zijn afgewezen voor minnelijke schuldsanering, of daar lang op hebben moeten wachten, doet het kabinet al een voorstel tot compensatie. Zij krijgen 500 euro voor ieder halfjaar dat zij hebben moeten wachten op een regeling.

Tussen de 5000 en 14.000 mensen komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking. Daar zitten degenen die in 2012 en 2013 zijn afgewezen voor minnelijke schuldsanering "helaas" niet bij. Over die jaren zijn "geen dossiers meer aanwezig" bij de Belastingdienst.

Immateriële schade

Van Rij gaat de komende maanden verder kijken naar eventuele tegemoetkoming van mensen die immateriële schade hebben geleden. Bijvoorbeeld doordat aftrekposten die zij in hun aangiftes opvoerden, op basis van persoonlijke kenmerken als afkomst of godsdienst extra streng werden gecontroleerd.

Over de gevolgen van de uiteindelijke compensatieregeling voor de schatkist kan Van Rij nog niets zeggen. Maar het overgrote deel van de FSV-geregistreerden krijgt dus slechts een excuusbrief. "En dat kost niets."

Denkrichting

Het voorstel van Van Rij is een "denkrichting", benadrukt hij. Bij de nadere uitwerking moet nog gekeken worden naar bijvoorbeeld de juridische basis, de uitvoerbaarheid en de financiële gevolgen. De staatssecretaris wil er na het zomerreces ook nog over in debat met de Tweede Kamer voordat hij een definitief besluit neemt.

"Ik begrijp dat het vertrouwen in de Belastingdienst - en daarmee het vertrouwen in de overheid als geheel - door het gebruik van de FSV is geschaad", aldus de bewindsman. "Dat spijt mij zeer. Burgers en ondernemers moeten kunnen rekenen op een rechtvaardige selectie en behandeling van de aangifte."