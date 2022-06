EU-leiders akkoord over uitbreiding eurozone met Kroatië

De eurozone van nu negentien landen wordt per 1 januari uitgebreid met Kroatië, hebben de Europese leiders tijdens hun top in Brussel bekendgemaakt. Het Balkanland treedt volgend jaar toe en zal de gemeenschappelijke euro invoeren. De huidige nationale munt, de kuna, wordt dan afgeschaft. De Kroatische premier Andrej Plenković noemt het besluit ‘een excellent signaal voor onze economie’. ‘We zijn er klaar voor’, zei hij in Brussel.

Kroatië wordt op 1 januari het twintigste euroland, minder dan tien jaar nadat de voormalige Joegoslavische republiek op 1 juli 2013 lid was geworden van de Europese Unie. Het land is al enkele jaren fanatiek bezig om euroland te kunnen worden en is volgens Brussel pijlsnel economisch en monetair in de EU geïntegreerd. En ondanks de Covid-19-pandemie en de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne is de regering in Zagreb er volgens de experts in geslaagd om aan alle voorwaarden over onder meer inflatiepeil, rente, het begrotingstekort en de staatsschuld te voldoen om de euro te kunnen invoeren.

De EU-leiders nemen met het akkoord over Kroatië de aanbeveling vorige week van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) over. Begin deze maand gaven de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) al groen licht voor Kroatië.

Alle EU-landen zijn verplicht uiteindelijk de euro in te voeren. Dat geldt alleen niet voor Denemarken, dat in 1992 een uitzondering kreeg omdat de bevolking sterk tegen invoering van de euro is. Alleen Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden voldoen nog niet aan de voorwaarden om die stap te kunnen zetten.