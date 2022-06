Actiegroep: besluit openen Lelystad Airport uitstellen is blamage

Dat het kabinet het besluit uitstelt Lelystad Airport voor passagiersvluchten te openen tot 2024, is ‘een blamage’. Dat meldt actiegroep Stichting Red de Veluwe nadat dat donderdag was duidelijk geworden. Eerder kondigde het kabinet aan om nog dit jaar een knoop door te hakken.

‘In het regeerakkoord staat dat er in 2022 een besluit over de toekomst van Lelystad Airport genomen zal worden’, meldt de stichting in een verklaring. ‘Het ministerie koopt kennelijk tijd om op de achtergrond alles in het werk te stellen om het vliegveld tóch te kunnen openen. Want juridisch is dat op dit moment onhaalbaar. Dat zeggen wij al jaren maar mogelijk zijn het ministerie en de minister daar nu ook achter gekomen.’

Vrijdag bepaalt de ministerraad nog definitief of de besluitvorming nog eens jaren op zich laat wachten.

Stichting Red de Veluwe is een initiatief van een groep bezorgde inwoners uit Apeldoorn, Epe, Vaassen, Emst, Wenum-Wiesel, Hoog Soeren, Heerde, Hoenderloo, Wezep en Wageningen.