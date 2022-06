Bouwers waarschuwen voor impact regio’s na uitstel infraprojecten

Het uitstel van veertien grote infrastructuurprojecten door een gebrek aan stikstofdeskundigen dreigt de economische ontwikkeling van de desbetreffende regio’s te vertragen. Daarvoor waarschuwt de bouwsector, die erop wijst dat belangrijke verkeersverbindingen nu later kunnen worden ontwikkeld. Volgens branchevereniging Bouwend Nederland legt de vertraging ook een pijnlijk probleem bloot, namelijk een gebrek aan zekerheid over hoeveel stikstof mag worden uitgestoten.

Door die onzekerheid moeten deskundigen keer op keer opnieuw berekeningen maken over de stikstofuitstoot, waardoor ze worden overvraagd. Om meer zekerheid te scheppen zou er volgens de belangenvereniging een duidelijk plan moeten komen over het terugdringen van de stikstofuitstoot, zodat er weer ruimte komt voor bijvoorbeeld bouwprojecten. Bouwend Nederland vindt ook dat de overheid meer zou kunnen samenwerken met deskundigen die zij zelf of andere bedrijven in huis hebben.

Doordat bijvoorbeeld de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en die van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad later plaatsvindt, dreigt ook de stroom aan nieuwe opdrachten bij bouwconcerns op te drogen. ‘Dit is een streep door de rekening’, zegt een woordvoerder van Dura Vermeer. ‘We hebben al te maken met vertraging door stikstof en prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne. En we hebben dit soort projecten hard nodig voor onze continuïteit van opdrachten.’ Hij wijst erop dat ook veel leveranciers en partners van bouwers worden geraakt als ze een tijdlang minder projecten onderhanden hebben.