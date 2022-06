Limburg heeft grote moeite met stikstofplannen kabinet

Provinciale Staten van Limburg hebben grote moeite met de stikstofplannen van het kabinet. De Statenfractie van het CDA diende vrijdag tijdens een debat over de startnotitie van minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof) een motie in waarin gesteld wordt dat de provincie Limburg geen uitvoering geeft aan de plannen van de minister. De VVD diende een motie in waarin wordt gevraagd afstand te nemen van de startnotitie. Deze en enkele andere moties worden vrijdagmiddag in stemming gebracht.