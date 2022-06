Kremlin bevestigt dat EU-lidmaatschap Oekraïne zaak van Kiev is

Een eventueel Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie is een ‘binnenlandse aangelegenheid’ van Oekraïne en Europa. De Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dit in een reactie op het besluit van de unie om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te geven. ‘Het zijn Europese binnenlandse zaken en voor ons is het belangrijk dat die niet nóg meer problemen voor ons veroorzaken’, aldus de woordvoerder.

Hij zei dat het hoe dan ook erg moeilijk is om de betrekkingen tussen Rusland en de EU nog verder te verslechteren.

Rusland valt sinds 24 februari Oekraïne aan na jaren van strijd in het oosten van Oekraïne tussen pro-Russische milities enerzijds en ultranationalistische Oekraïense milities en het Oekraïense leger anderzijds. In de ogen van Moskou is die strijd een gevolg van een ‘staatsgreep’ van de VS en de EU in Kiev in 2014. Daarmee werd een gekozen pro-Russische president afgezet en braken in bepaalde regio’s in Oekraïne opstanden uit. De grootste zorg van het Kremlin was dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO. De aanval op Oekraïne lijkt dat plan te hebben gesmoord.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beklemtoonde vrijdag de achterdocht jegens de NAVO en de EU. Hij zei dat het lijkt alsof die twee naar een coalitie streven om een oorlog tegen Rusland te beginnen.