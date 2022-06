Philips grote winnaar in herstellende AEX-index

Philips was vrijdag de grote winnaar in de AEX-index, die een stevig herstel liet zien. Beleggers lijken weer interesse te hebben in het aandeel van het zorgtechnologieconcern, dat in de afgelopen maanden flink is gedaald vanwege de zorgen over de problemen met de beademingsapparaten van het bedrijf. Het aandeel werd 6,5 procent hoger gezet.

Ook in andere sectoren werden stevige winsten geboekt. Beleggers lijken de zorgen over een mogelijke recessie even aan de kant te schuiven en gingen op koopjesjacht. De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,9 procent op 648,31 punten. De MidKap klom 1 procent tot 906,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,8 procent. De DAX in Frankfurt bleef achter met een plus van 0,6 procent na een daling van het Duitse ondernemersvertrouwen in juni.

Naast Philips deden platenlabel UMG, dataleverancier RELX en de chemiebedrijven IMCD en DSM het goed, met winsten tussen 3 en 4 procent. ING en staalfabrikant ArcelorMittal waren de enige dalers met minnen tot 0,2 procent.

Luchtvaartsector

Er was opnieuw veel aandacht voor de luchtvaartsector. In de MidKap won Air France-KLM 0,2 procent geholpen door een adviesverhoging. Wel krijgt dochter Transavia de Consumentenbond achter zich aan. Volgens de consumentenorganisatie zou Transavia de regels overtreden bij het annuleren van vluchten op Schiphol.

Lufthansa verloor 2,9 procent in Frankfurt. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de komende twee maanden 2200 vluchten geannuleerd. De stap volgt op een golf van coronabesmettingen in Duitsland, waardoor het personeelstekort bij de maatschappij verder is toegenomen. TUI zakte 2,6 procent na de aankondiging dat topman Fritz Joussen van het Duitse reisconcern voortijdig aftreedt.

easyJet

De Britse prijsvechter easyJet (min 2 procent) maakte bekend vakantiegangers zoveel mogelijk te ontzien bij het schrappen van vluchten op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij annuleert vooral vluchten op routes waar ze meerdere keren per dag heenvliegt zoals Londen. Werknemers van British Airways, onderdeel van het in Londen genoteerde IAG, stemden op hun beurt voor stakingen gedurende het drukke zomerseizoen. IAG daalde 0,5 procent.

In Frankfurt kelderde Zalando 13 procent. De Duitse webwinkel, die ook actief is in Nederland, merkt dat de economische tegenwind door de hoge inflatie langer aanhoudt en gaf een winstalarm.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegenover 1,0521 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 105,51 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 111,28 dollar per vat.