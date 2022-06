Burgemeesters werken mee aan extra opvang asielzoekers

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad werken mee aan de door het kabinet gevraagde extra opvang voor asielzoekers. Maar het Rijk moet dan wel tegelijkertijd toezeggingen nakomen die deze week gedaan zijn. Als blijkt dat dat in de komende tijd niet gebeurt dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

De burgemeesters verwachten van het Rijk dat de beloofde dertig extra ambtenaren per veiligheidsregio die een en ander moeten gaan regelen er snel zijn. Ook moet het kabinet in de komende drie maanden werken aan een langetermijnperspectief voor de asielopvang. Bruls noemde de overeenstemming die vrijdag met bewindslieden is bereikt ‘een fragiele afspraak’.