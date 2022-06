Duitsland wil deel Nord Stream 2 gebruiken voor lng-terminal

Het ministerie zal dan mogelijk het deel van het pijpleidingsysteem dat zich op Duits grondgebied bevindt onteigenen en afsnijden van de rest van de pijpleiding. Door de oorlog in Oekraïne schortte Duitsland de goedkeuring op voor de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2, die via de Oostzee loopt van Rusland naar Duitslan. Het land kondigde ook aan snel niet meer afhankelijk te willen zijn van Russisch gas.

De belangrijkste handelspartner van Nederland moet daardoor op andere manieren aan gas komen. Een van die opties is lng. Duitsland versnelt de komende jaren dan ook de lng-projecten. Voor lng moeten wel nieuwe pijpleidingen gebouwd worden en installaties waar lng kan worden opgeslagen vanaf schepen of drijvende fabrieken die ladingen lng kunnen omzetten in gas, voordat het naar het gasnet kan.

Duitsland riep donderdag al de alarmfase van het nationale gascrisisplan uit doordat Rusland de gastoevoer naar het land steeds meer afknijpt. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom levert sinds vorige week nog maar zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid gas via Nord Stream 1, de voor Duitsland belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas.

Gazprom liet in mei al weten delen van de gaspijpleiding Nord Stream 2 te gaan gebruiken voor de levering van gas aan regio’s in het noordwesten van Rusland.