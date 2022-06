Jetten: nog geen reden voor volgende fase in crisisplan gas

Er is nog geen aanleiding voor Nederland om een hogere alarmfase af te kondigen in verband met de verminderde beschikbaarheid van gas. Dat zegt energieminister Rob Jetten voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Duitsland zette die stap donderdag al wel, omdat Rusland minder aan dat land levert.

Het kabinet besloot eerder deze week wel het crisisplan te activeren waarin beschreven staat welke maatregelen nodig kunnen zijn om eventuele gastekorten het hoofd te bieden. Vooralsnog blijft het hoofdzakelijk bij een aansporing aan bedrijven en huishoudens om spaarzaam met gas om te gaan.

Daarnaast heeft het kabinet de productiebeperkingen opgeheven die eerder omwille van het klimaat waren ingesteld voor kolencentrales. Daardoor is de komende tijd minder gas nodig om elektriciteit op te wekken, wat kan helpen bij het aanleggen van voldoende voorraden voor de komende winter.

Dat Duitsland al een stap verder zet richting mogelijke rantsoenering van gas, "zagen we aankomen", zegt Jetten. Het heeft ook meegewogen bij het besluit om in Nederland alvast een waarschuwing te doen uitgaan. Maar van echte tekorten is op dit moment nog geen sprake, herhaalt de bewindsman.