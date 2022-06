Willem Holleeder gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de veroordeling door het gerechtshof. Dat zegt zijn advocaat Sander Janssen. Het hof legde Holleeder vrijdag in hoger beroep een levenslange celstraf op voor het geven van vijf moordopdrachten.

Holleeder heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens Janssen is Holleeder teleurgesteld in het oordeel van het hof, maar is hij ‘nog altijd strijdbaar’.