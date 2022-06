Duitse minister: voor winter coronaprik voor 40 miljoen mensen

‘We moeten goed voorbereid de winter ingaan, anders is er chaos’, aldus Lauterbach. Het gaat om boosterprikken en eerste inentingen tegen het coronavirus.

Lauterbach prees ook viroloog Christian Drosten, die eerder al zei dat ongeveer de helft van de Duitse bevolking een prik moet halen. ‘40 miljoen prikken zijn nodig om echt iets te veranderen voor de winter.’ ‘We moeten beginnen gebruik te maken van de mogelijkheid om kinderen in te enten. Daarnaast moet iedereen drie prikken hebben gehad en vier als ze dat liever hebben.’

Duitsland is van plan om in de herfst een nieuwe vaccinatiecampagne te beginnen. Dat is een van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat er geen grote najaarspiek in het aantal coronabesmettingen komt. Ook andere maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in bepaalde gebouwen en het zogeheten 2G- of 3G-beleid kunnen weer worden ingevoerd.