Russische olie massaal naar India na westerse boycots

India heeft de afgelopen maanden veel meer Russische olie geïmporteerd dan daarvoor. Het Aziatische land stelt zich formeel neutraal op in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het ziet ook geen bezwaar in de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Doordat westerse mogendheden wel boycots hebben ingesteld of aangekondigd, kan India de olie met korting kopen.