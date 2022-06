Duitse minister waarschuwt voor stilleggen industrie om gastekort

Delen van de Duitse industrie kunnen worden stilgelegd vanwege tekorten aan aardgas door lagere gasleveringen uit Rusland. Daarvoor waarschuwde de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck in het blad Der Spiegel. Berlijn zei donderdag nog dat de alarmfase is ingegaan voor de gascrisis en dat tekorten dreigen als de voorraden voor de winter onvoldoende aangevuld kunnen worden.

Habeck zei tegen Der Spiegel dat door gastekorten bedrijven de productie moeten stilleggen, werknemers moeten ontslaan en mensen daardoor armer kunnen worden. Volgens de minister is dat een strategie van de Russische president Vladimir Poetin om verdeeldheid te zaaien in Duitsland.

Hij stelt dat daarmee een voedingsbodem ontstaat voor populisme om zo de Duitse democratie van binnenuit te ondermijnen. Habeck verklaarde dat de plannen van Poetin niet mogelijk gemaakt moeten worden. Duitsland heeft al gezegd dat Moskou gas inzet als wapen vanwege de Duitse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.

Noodplan

In Duitsland is nu de tweede fase van het noodplan voor de gascrisis ingegaan. Bij de derde fase kan de overheid direct ingrijpen bij de verdeling van gas in het land.

Het hoofd van het Duitse agentschap voor nutsvoorzieningen zei dat Rusland de gaskraan mogelijk helemaal dichtdraait en dat de energieprijzen nog verder kunnen stijgen. Hij stelde dat mensen en bedrijven het gebruik van gas zoveel mogelijk moeten beperken door bijvoorbeeld minder te stoken en korter te douchen.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner werkt volgens de krant Süddeutsche Zeitung voor de komende twee jaar aan miljardenhulp voor industriesectoren die veel energie verbruiken. Hij zou in 2023 en 2024 voor 2,9 miljard euro aan hulp willen bieden. In april werd ook al gemeld dat de Duitse overheid met een miljardensteun voor bedrijven zou komen die hebben te lijden onder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.