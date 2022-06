Met welke nieuwe acties boeren gaan komen is nog een verrassing

‘De acties zullen soms hinder opleveren, soms niet. Soms zullen ze gericht zijn op politici, soms op burgers.’ Boeren hebben volgens Kemp onderling ‘een sterk netwerk’ en kunnen dus gemakkelijk zelf acties organiseren.

Een grote landelijke protestdag zoals die in het Gelderse Stroe afgelopen woensdag staat op dit moment niet op de agenda. Het initiatief ligt nu bij de regionale afdelingen van de boerenorganisaties, aldus Kemp. Het is dus ‘maar net wat een regio nuttig vindt’. Boeren zullen doorgaan met actievoeren ‘totdat er met boeren gesproken wordt over werkbare oplossingen’.

‘We zien het wel’, zegt voorman van Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever over de plannen van de boeren. Zijn organisatie hanteert momenteel een ‘radiostilte’. We gaan even niet met media praten, we gaan met niemand praten.’