Huisartsen: zorg wordt te weinig voorbereid op nieuwe coronagolf

Huisartsen vinden dat het kabinet te weinig doet om de zorg voor te bereiden op een nieuwe opleving van het coronavirus, zo schrijven verschillende verenigingen in een brief aan zorgminister Ernst Kuipers. In plannen die de minister vorige week deelde missen de huisartsen de ‘urgentie bij het ministerie om regie te voeren’.

Het gebrek aan zorgpersoneel in de ziekenhuizen zal ertoe leiden dat er net als tijdens vorige coronagolven meer zorg bij de huisartsen terechtkomt, zo schrijven onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat betekent dat andere zorg in de verdrukking komt. Daarom moeten er volgens de huisartsen ‘heldere keuzes gemaakt worden wat dan niet meer gebeurt en de overheid zal hierover goed moeten communiceren. Want alles in de lucht houden tijdens hoge besmettingsgolven gaat simpelweg niet’.

Ook zijn plannen voor bijvoorbeeld het thuis monitoren van patiënten nog niet voldoende concreet. Ook de financiering van een nieuwe coronagolf is volgens de huisartsen niet op orde. ‘Het idee dat het omgaan met een pandemie vanaf nu reguliere zorg is en binnen de huidige financiering kan worden opgelost is totaal onrealistisch’, aldus de briefschrijvers.