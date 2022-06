Heineken bij sterkste stijgers in AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Ook elders in Europa kleurden koersborden groen. Bierbrouwer Heineken stond bij de sterkste stijgers in de AEX geholpen door een adviesverhoging. Op het Damrak ging de aandacht verder uit naar bouwers Heijmans en BAM na de beslissing van de overheid een aantal infraprojecten uit te stellen vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen.

De AEX-index won in de vroege handel 0,5 procent tot 639,13 punten. Philips was koploper met een winst van 1,7 procent. Heineken won 1,6 procent. De MidKap won 0,4 procent tot 901,36 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs stonden plussen tot 0,6 procent op de borden.

In de MidKap was Air France-KLM (plus 1,8 procent) de sterkste stijger geholpen door een adviesverhoging. Wel krijgt dochter Transavia de Consumentenbond achter zich aan. Volgens de consumentenorganisatie zou Transavia de regels overtreden bij het annuleren van vluchten op Schiphol om de drukte daar het hoofd te kunnen bieden.

Luchtvaartsector

Er was, zoals wel vaker de laatste tijd, meer aandacht voor de luchtvaartsector. De Britse prijsvechter easyJet maakte bekend vakantiegangers zoveel mogelijk te ontzien bij het schrappen van vluchten op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij annuleert vooral vluchten op routes waar ze meerdere keren per dag heenvliegt zoals Londen. Werknemers van British Airways, onderdeel van het in Londen genoteerde IAG, stemden op hun beurt voor stakingen gedurende het drukke zomerseizoen. IAG won in Londen 0,7 procent, easyJet steeg 0,4 procent.

BAM en Heijmans wonnen bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 respectievelijk 0,7 en 0,4 procent. Onder meer de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en die van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad lopen vertraging op. De vertraagde projecten zijn nog niet vergund.

Zalando

De Duitse webwinkel Zalando verloor 17 procent na een winstwaarschuwing. De onderneming merkt dat de economische tegenwind door de hoge inflatie langer aanhoudt. Daarom lukt het dit jaar waarschijnlijk bij lange na niet om de eerdere gestelde financiële doelen te halen.

De euro was 1,0531 dollar waard, tegenover 1,0521 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 104,29 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 109,87 dollar per vat.