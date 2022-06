Britse consumentenvertrouwen zakt tot laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is deze maand gedaald tot het laagste niveau ooit. Het vertrouwen van Britse consumenten staat vooral onder druk door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen, door onder meer de oorlog in Oekraïne. Ook de landelijke stakingen, waaronder die bij de spoorwegen, drukten de stemming bij consumenten.

Volgens marktonderzoeksbureau GfK daalde het vertrouwen in juni met 1 punt tot een min van 41. Dat is de laagste stand sinds het begin van de metingen 48 jaar geleden. Het risico van een recessie drukte daarbij ook op de toekomstvooruitzichten van consumenten voor zowel hun eigen financiën als de economie in het algemeen.

Het vertrouwenscijfer toont de diepe economische schade die de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakt. Nu de loonstijgingen geen gelijke tred houden met de stijgende prijzen, staat de koopkracht van consumenten onder druk en dit leidt tot nog somberdere vooruitzichten dan tijdens het dieptepunt van de coronapandemie.

De Britse inflatie kwam in mei uit op 9,1 procent. Dat is het hoogste niveau in ruim veertig jaar. En de Bank of England denkt dat de inflatie dit jaar verder zal oplopen tot iets meer dan 11 procent. De Britse centrale bank heeft de rente al vijf keer op rij verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden.

Uit cijfers van het Britse statistiekbureau bleek daarnaast dat de winkelverkopen in mei opnieuw zijn gedaald, een signaal dat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. De verkopen namen af met 4,7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Dat was iets meer dan kenners hadden verwacht.