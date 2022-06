Winsten op beurzen Azië in navolging van Wall Street

De aandelenbeurzen in Azië stonden vrijdag op winst in navolging van het herstel op Wall Street. Vooral technologiefondsen gingen daarbij omhoog. Beleggers reageren nog altijd op maatregelen van centrale banken om de hoge inflatie in te dammen. Daarbij houden ze er rekening mee dat ingrepen, zoals renteverhogingen, een recessie kunnen uitlokken.

Logistiek bedrijf GoGoX maakte zijn debuut op de beurs in Hongkong. Het bedrijf werd tijdens zijn eerste handelsdag tussentijds 2,3 procent lager gezet, na eerder nog op winst te hebben gestaan. De Hang Seng-index noteerde 2 procent in de plus. SenseTime, actief op het gebied van kunstmatige intelligentie, stond met een winst van 6 procent ook bij de duidelijke winnaars. Ook fabrikant van elektrische auto’s Xpeng (plus 6,7 procent) was een opvallende stijger.

In Japan klom de Nikkei-index 1,2 procent. Techconglomeraat Softbank won daarbij 2,4 procent. Volgens Softbank-topman Masayoshi Son zal chipbedrijf Arm naar verwachting zijn opwachting maken op de Amerikaanse aandelenbeurs Nasdaq. Softbank is al langer bezig Arm als zelfstandig bedrijf naar de beurs te brengen nadat een eerdere verkoop mislukte.

In China stond de aandelenbeurs in Shanghai tussentijds 0,9 procent hoger. Ook in Zuid-Korea en Australië stonden winsten op de borden. De Kospi in Seoul won 2,4 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,8 procent aan.