Burgemeesters bespreken aanbod kabinet voor vluchtelingenopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten vrijdagochtend met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over extra geld en hulp die het kabinet aanbiedt, zodat de veiligheidsregio’s meer vluchtelingen kunnen opvangen. Het kabinet wil dat 7500 vluchtelingen in de komende weken een tijdelijke woning krijgen en dat elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken voor asielzoekers realiseert. De burgemeesters van het beraad zijn allemaal voorzitter van een veiligheidsregio.

Het kabinet biedt de regio’s elk dertig ambtenaren om een en ander te regelen. Daarnaast wil het kabinet 40 miljoen euro uittrekken voor de bouw van woningen voor statushouders. Waarschijnlijk schuift minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting vrijdag ook aan bij het digitale beraad, want het verzoek om meer vluchtelingenopvang is ook uit zijn naam gedaan.

De maatregelen zijn nodig omdat de asielopvang in Nederland helemaal is vastgelopen. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel zit bijna elke dag overvol. Dat komt doordat de asielzoekerscentra in Nederland ook helemaal vol zitten. Dat komt weer doordat statushouders, die recht hebben op eigen onderdak, niet kunnen vertrekken uit de azc’s omdat er sprake is van woningnood in Nederland.

Afgelopen maandag kwamen de burgemeesters en de staatssecretaris niet tot een akkoord over meer vluchtelingenopvang, onder meer omdat de burgemeesters vinden dat er wel genoeg op het bordje van gemeenten ligt. Woensdag volgde het aanbod voor meer hulp en geld.