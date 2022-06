Rutte ziet ook voor Bosnië kortere weg naar kandidaat-lidmaatschap

Bosnië is al jaren ‘potentieel kandidaat-lid’, maar schiet maar niet op met de hervormingen waar Brussel om heeft gevraagd om de kandidaat-status te verdienen. Nu Oekraïne en Moldavië die al wel hebben gekregen is het zaak teleurstelling en verbittering in Bosnië te voorkomen, vinden naburige EU-lidstaten. Dat begrijpt Rutte wel.

De EU zou Bosnië eerder het stempel van kandidaat-lid kunnen gunnen en het land kunnen vragen nadien de rest van zijn huiswerk te maken, hebben de EU-leiders volgens hem daarom op hun top in Brussel afgesproken. Pas als ook dat af is, kan Bosnië beginnen aan de echte voorbereidingen op het werkelijke EU-lidmaatschap - dat blijft zo.

‘Wat nu eigenlijk gezegd is: moeten we misschien ook voor Bosnië die tussenstap inbouwen?’, aldus Rutte. De Europese Commissie gaat nu kijken aan welke van de veertien voorwaarden Bosnië zou moeten voldoen om die tussenstap te kunnen nemen.