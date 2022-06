Rutte: zicht op EU-lidmaatschap belangrijke steun voor Oekraïne

Het kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne en Moldavië is voor die landen een belangrijke steun in de rug, zegt premier Mark Rutte. Dat bleek wel uit de dankwoorden die president Volodimir Zelenski en zijn Moldavische collega Maia Sandu donderdagavond tot de EU-leiders richtten, vertelde hij na afloop.

Van een lange neus naar of streep in het zand voor Rusland wil Rutte echter niet spreken. Ook al is Rusland Oekraïne naar eigen zeggen binnengevallen om te beletten dat het zich naar het Westen keert. De premier weet ook niet of de kandidaat-status voor beide landen Rusland er nu toe zou kunnen brengen ook maar enigszins in te binden.

Zelenski en Sandu spraken de leiders op de EU-top in Brussel kort toe na het volgens velen historische besluit. ‘Ze waren natuurlijk heel blij’, aldus Rutte. Oekraïne vecht tegen Rusland voor zijn voortbestaan, maar ook Moldavië ‘staat onder enorme Russische druk’ en is ‘angstig dat ze in dezelfde situatie dreigen te komen’. In dat licht is het logisch dat ze het kandidaat-lidmaatschap van de EU als een vorm van steun beschouwen, meent de minister-president.