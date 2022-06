Ollongren: China zet hele grote stappen qua wapentechnologie

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) is bezorgd over de ‘hele grote stappen’ die China zet op het gebied van de wapentechnologie. Op het terrein van toepassing van kunstmatige intelligentie zijn de Chinezen volgens haar het Westen al voorbij gestreefd.

De militaire inlichtingendienst MIVD schat in dat China over vijftien jaar over volledig autonome wapensystemen zal beschikken. Dat is een wapen waar geen enkele menselijke handeling meer aan te pas komt. ‘Dus daar moeten we rekening mee houden’, zei Ollongren in de Kamer.

Ze sprak in de Kamer over de komende NAVO-top in Madrid. Daar wordt het nieuwe Strategische Concept van de NAVO aangenomen, waarin ook aandacht is voor de ‘groeiende assertiviteit’ van China. Het land heeft eerder gezegd in 2030 een militaire grootmacht te willen zijn.

Die snelle technische ontwikkeling van China baart Ollongren zorgen, zei ze eerder op de dag op een symposium om het 20-jarig bestaan van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) te vieren. ‘China is hard op weg om ons technologisch voorbij te streven.’

De NAVO wil nauwer samenwerken met landen in de Indo-Pacific regio. Landen voelen daar de toenemende assertiviteit van China. Bij de top in Madrid zullen ook landen uit die regio aanwezig zijn. De leiders van NAVO-partners Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland zullen voor het eerst deelnemen aan een NAVO-top.