Netflix en wapenfabrikanten winnen op Wall Street

Beleggers reageerden donderdag positief op een nieuwe ontslagronde bij Netflix. De streamingdienst ontslaat nog eens zo’n driehonderd werknemers in een poging de kosten onder controle te krijgen. Daarnaast kenden wapenfabrikanten een goede beursdag nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof aangaf dat Amerikanen in het openbaar een vuurwapen op zak mogen hebben.

Het aandeel Netflix werd bijna 2 procent hoger gezet. De onderneming gaat het momenteel niet meer zo voor de wind als tijdens de coronapandemie, toen er heel veel abonnees bijkwamen. In april werd duidelijk dat de streamingdienst voor het eerst sinds 2011 abonnees aan het verliezen was. Vorige maand kondigde de onderneming ook al aan dat er voor 150 werknemers geen plek meer was.

Wapenfabrikanten Sturm Ruger en Smith & Wesson Brands kregen er tot bijna 10 procent aan beurswaarde bij. De zaak bij het Hooggerechtshof draaide om beperkingen die de staat New York had verbonden aan het dragen van wapens. De staat had bij wet vastgelegd dat inwoners alleen met een vergunning een vuurwapen bij zich mogen hebben. Maar volgens het Hooggerechtshof schendt New York daarmee onder meer het tweede amendement van de Grondwet.

Recessie

Beleggers trachten verder de zorgen over een mogelijke recessie van zich af te schudden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 30.677,36 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 3795,73 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent tot 11.232,19 punten.

Tesla wist ook de aandacht op zich gericht na uitlatingen van topman Elon Musk dat de nieuwe fabrieken in Duitsland en Texas miljarden verliezen lijden. De fabrieken van de producent van elektrische auto’s kampen met hoge kosten en zijn volgens Musk ‘gigantische geldverbrandende hoogovens’. Tesla sloot 0,4 procent in de min.

Nike

Nike eindigde een kleine 3 procent in de plus na een bericht dat de sportkledingfabrikant zich volledig terugtrekt uit Rusland. Drie maanden geleden staakte het sportmerk al zijn activiteiten in het land vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Huizenbouwer KB Home won verder bijna 9 procent na goed ontvangen resultaten. Het bedrijf waarschuwde wel dat de hogere rentetarieven en hoge huizenprijzen de omzetgroei onder druk beginnen te zetten.

Beleggers kregen ook nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken. Een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent in waarde tot 104,11 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 109,86 dollar per vat. De euro was daarnaast 1,0524 dollar waard, tegenover 1,0521 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.