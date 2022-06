Stikstofminister Van der Wal: Europa gunt ons niets meer

Nog eens afreizen naar Brussel om te vragen om coulance als het gaat over Europese natuurregels is een ‘onbegaanbaar pad’, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. ‘Het enige wat ik terugkrijg, is: ga je huiswerk doen, laat zien dat je minder stikstof uitstoot, dat je na al die jaren eindelijk echt de natuur gaat herstellen.’ Alleen dan wil de Europese Commissie verder praten. Maar ‘Europa gunt ons niets meer’.

Rechtse partijen vragen al langer om bijvoorbeeld te kijken naar de inrichting van Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze zijn door Europese regels beschermd. Het schrappen van gebieden of het aanpassen van die regels, zou goedkeuring uit Brussel vergen. Maar de EU wil daar niet aan, zolang Nederland zijn natuur niet beter beschermt en de stikstofuitstoot niet vermindert.

De bewindsvrouw noemt dit ‘frustrerend’, maar ‘ik snap het wel’, zegt Van der Wal daarover in het stikstofdebat met de Tweede Kamer. ‘Want we hebben onszelf twintig, dertig jaar lang niet aan die afspraken gehouden. We zijn het slechtste jongetje van de klas in heel Europa.’