Minister: stikstofkaart noch debat geeft duidelijkheid aan boeren

Natuurminister Christianne van der Wal geeft toe dat de stikstofkaart die zij twee weken terug presenteerde ‘de duidelijkheid nog echt onvoldoende geeft’. Ook het debat op donderdag zal nog geen uitsluitsel geven aan boeren wat er per gebied gaat gebeuren, zegt de bewindsvrouw. ‘Maar het alternatief was dat ik vanuit Den Haag zou hebben gedicteerd hoe in elk gebied, hoe verschillend ook, de reductie moet worden bereikt.’

Er is veel weerstand tegen de kaart waarop per gebied wordt aangegeven met hoeveel de stikstof omlaag moet. Ook Van der Wal realiseert zich dat de plannen ‘heftig zijn en dat veel mensen en bedrijven nu grote onzekerheid ervaren’ en ‘dat je meteen als boer gaat kijken: hé, waar zit ik?’ Maar, benadrukte ze nog eens, de provincies hebben veel ruimte om de gebiedsaanpak in te richten, zolang de doelen maar worden gehaald.

Ze staat wel nog steeds achter de omstreden kaart. ‘Je hebt dat omslagpunt nodig, zodat de provincies weten waarmee ze aan de slag moeten’, aldus de bewindsvrouw. Over een jaar (1 juli 2023) moeten kabinet en provincies ‘onontkoombaar de doelen per gebied gaan vaststellen’. De kaart is nu nog een ‘vertrekpunt’, herhaalde de minister. De landelijke overheid en de provincies hebben nu ‘een jaar om te verfijnen’.