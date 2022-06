Personeel British Airways stemt voor zomerstakingen

Werknemers van British Airways hebben gestemd voor stakingen gedurende het drukke zomerseizoen. De vakbonden GMB en Unite zeggen dat honderden werknemers bij de check-in balies het werk neer zullen leggen in de drukste maanden van het jaar. Werknemers zijn boos dat de Britse luchtvaartmaatschappij geen einde maakt aan een loonoffer van 10 procent dat werd ingevoerd na het begin van de coronacrisis.

British Airways, onderdeel van het luchtvaartconcern IAG, heeft net als andere bedrijven in de luchtvaartindustrie last van personeelstekorten. Door een gebrek aan arbeidskrachten moest de maatschappij al zijn vluchtschema inperken tijdens het hoogseizoen.

De vakbonden hebben nog geen data gegeven voor de stakingen. Unite dreigde wel snel tot actie over te gaan als British Airways de lonen niet herstelt op hun oude niveau.

British Airways zegt teleurgesteld te zijn over de beslissing. Volgens het bedrijf ligt er een voorstel op tafel om de salarisverlaging tijdens de pandemie te compenseren. ‘We zijn volledig bereid om samen aan een oplossing te werken, want om onze klanten tevreden te stellen en ons bedrijf opnieuw op te bouwen moeten we als een team samenwerken’, verklaarde een woordvoerder.