Autofabrikant Tesla zakt op herstellend Wall Street

Tesla leverde donderdag aan waarde in op Wall Street na uitlatingen van topman Elon Musk dat de nieuwe fabrieken in Duitsland en Texas miljarden verliezen lijden. De fabrieken van de maker van elektrische auto’s kampen met hoge kosten en zijn volgens Musk ‘gigantische geldverbrandende hoogovens’.

Het aandeel Tesla ging kort na de openingsbel in New York meer dan 1 procent omlaag. De focus bij het bedrijf ligt volgens Musk nu op het gaande houden van de werkzaamheden. Ook kondigde de zakenman onlangs aan banen te schrappen om kosten te besparen.

De stemming op Wall Street was verder gematigd positief na de recente zware koersverliezen. Beleggers trachten de zorgen over een mogelijke recessie van zich af te schudden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde woensdag tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een economische krimp zouden kunnen veroorzaken. Donderdag verschijnt Powell voor het Huis van Afgevaardigden, waar hij naar verwachting die boodschap zal herhalen.

Nike

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,5 procent in de plus op 30.650 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 3774 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 11.072 punten.

Nike noteerde een kleine 1 procent in de plus. De sportkledingfabrikant trekt zich volgens persbureau Reuters volledig terug uit Rusland. Drie maanden geleden staakte het sportmerk al zijn activiteiten in het land vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum won op zijn beurt dik 3 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid tot dik 16 procent.

IT-consultant Accenture klom bijna 3 procent dankzij beter dan verwachte omzetcijfers in het afgelopen kwartaal. Ook verhoogde het bedrijf zijn omzetverwachting voor het gehele jaar. Huizenbouwer KB Home won meer dan 7 procent na goed ontvangen resultaten. Het bedrijf waarschuwde wel dat de hogere rentetarieven en hoge huizenprijzen de omzetgroei onder druk beginnen te zetten.

WeWork

Kantoorverhuurder WeWork dikte circa 6 procent aan dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank Credit Suisse. Cloudbedrijf Snowflake steeg 4 procent na een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan.

Beleggers kregen ook nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken. De euro was daarnaast 1,0525 dollar waard, tegen 1,0592 dollar een dag eerder. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 106,60 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 112,26 dollar per vat.