Loonsverhoging voor meesters en juffen basisscholen

Leerkrachten op basisscholen krijgen meer salaris. Hun loon wordt per 1 juli met 4,75 procent verhoogd, net als in het middelbaar onderwijs. Dat hebben de koepel van basisscholen PO-Raad en de onderwijsvakbonden CNV en AOb bekendgemaakt.

Het onderwijs sprak eerder dit jaar al af om het gat in salaris tussen leerkrachten op basisscholen en op middelbare scholen te dichten. Daarvoor gingen de salarissen in het basisonderwijs met gemiddeld 10 procent omhoog. Dat waren tussentijdse afspraken, die los staat van het nieuwe cao-akkoord. Die loonkloof is dicht en blijft dicht, zeggen de vakbonden nu.

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof. De leraren krijgen ook eenmalig 500 euro.