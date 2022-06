Aantal coronagevallen stijgt tot ruim 5500 op een dag

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5520 coronabesmettingen vastgesteld via de teststraten van de GGD. Voor het eerst sinds 12 april registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 5000 positieve tests in een etmaal.

In de afgelopen zeven dagen zijn 29.229 coronagevallen aan het licht gekomen. Omdat positieve zelftests niet worden meegeteld, kan het werkelijke aantal hoger liggen. Gemiddeld komt het neer op 4176 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde is in anderhalve week tijd meer dan verdubbeld.

In Amsterdam kwamen 376 besmettingen aan het licht en in Rotterdam testten 241 inwoners positief. Daarna volgen Den Haag (183) en Utrecht (149). In 9 van de 345 gemeenten testte niemand positief.