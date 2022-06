Wereldwijd bijna 5000 apenpokkengevallen gemeld

Wereldwijd zijn er dit jaar al bijna 5000 gevallen van het apenpokkenvirus gemeld. In meer dan veertig landen waar het virus tot mei praktisch niet voorkwam, zijn volgens de Amerikaans gezondheidsautoriteit CDC inmiddels 3308 gevallen geregistreerd. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komen nog eens 1600 besmettingen naar voren in acht Afrikaanse landen die al jarenlang dergelijke uitbraken kennen.

De WHO heeft donderdag experts bijeengeroepen om te beoordelen of er inmiddels sprake is van een ‘noodsituatie van internationaal belang’, het hoogste alarmniveau dat de WHO kan instellen. De WHO volgt meestal de aanbeveling van de deskundigen. Naar verwachting komt het advies niet donderdag, maar pas later deze week.

De meeste gevallen buiten Afrika zijn in Europa gemeld, namelijk 2746. Bijna alle besmette personen zijn mannen. Ongeveer 44 procent is tussen de 31 en 40 jaar oud. Tot nu toe zijn er geen doden gemeld.