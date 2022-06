Sunweb voert alle vakanties tussen 7 juli en 14 augustus uit

Verder is het mogelijk dat reizigers die via Sunweb reizen, of met andere merken van het concern zoals Eliza was here, GOGO en Primavera, vanaf een andere luchthaven vliegen.

Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moest Sunweb puzzelen om de gevraagde reductie van het aantal reizigers op Schiphol voor elkaar te krijgen. Sunweb maakt bij vliegvakanties gebruik van de diensten van Transavia. Halverwege de maand juli wordt er meer bekendgemaakt over het aantal Transavia-vluchten dat er tussen half en eind augustus mag worden uitgevoerd vanaf Schiphol.