Tesla’s geweerd van Berlijnse politieterreinen om de camera’s

Volgens een interne memo is de Berlijnse politie bang voor privacyschendingen en heeft ze bezwaar tegen het opslaan van de beelden bij Tesla’s Europese hoofdkwartier in Nederland. Onduidelijk is wat het bedrijf van Elon Musk met die beelden doet. Zo bleek eerder dit jaar dat het Openbaar Ministerie in Berlijn video-opnamen had gekregen van Tesla waarop ongelukken te zien waren.

De camera’s in de auto’s zijn bedoeld als hulp bij het rijden en parkeren, maar kunnen ook fungeren als dashcam die beelden maakt bij een ongeluk. Ook is er een bewakingsmodus (’sentry mode’) die kan worden aangezet nadat de auto is geparkeerd. Dan slaan de camera’s aan zodra iemand te dichtbij komt.