Rotterdam tot eind augustus vol, geen ruimte voor extra vluchten

Rotterdam The Hague Airport heeft de laatste vrije plekken in het zomerschema ingevuld. Dat betekent dat er tot eind augustus geen ruimte meer is om extra vluchten over te nemen van het te drukke Schiphol. De laatste plekken zijn opgevuld door Transavia en het grootste gedeelte ging naar TUI fly. Corendon had al eerder vluchten verplaatst naar Rotterdam.