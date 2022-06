Koning: Russische invasie is schending van waar Europa voor staat

‘De Russische invasie is een flagrante schending van alles waar onze familie van Europese naties voor staat.’ Dat stelde koning Willem-Alexander donderdag tijdens zijn toespraak voor de Raad van Europa in Straatsburg. Hij sprak zich daarmee duidelijk uit tegen de Russische invasie in Oekraïne. ‘Bruut geweld en machtsmisbruik mogen nooit het laatste woord hebben’, zei de koning.

Willem-Alexander benadrukte dat ‘wij Europeanen’ niet willen dat ‘de klok een eeuw wordt teruggedraaid’ en dat Europa in 2022 niet met geweld uit elkaar kan worden gedreven. ‘Of dat geweld kan worden gebruikt om een volk van zijn vrijheid te beroven.’ Willem-Alexander doelde op de Russische invasie van Oekraïne in februari, die hij omschreef als ‘een schokgolf’.

‘We willen niet terug naar een tijd van ‘might is right’, of naar een tijdperk van extreem nationalisme, haatzaaiende propaganda en terreur. Die geesten uit het verleden mogen niet terugkeren’, aldus Willem-Alexander. De koning zei dat dat voor iedereen ‘heel duidelijk’ moest zijn.

Vluchtelingen

De koning sprak ook zijn waardering uit voor de manier waarop de buurlanden van Oekraïne in actie kwamen en grote aantallen vluchtelingen opvangen. Hij benoemde ook de vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. ‘Ik heb er een aantal ontmoet en ben diep geraakt door hun verhalen. Jonge moeders met kleine kinderen, die haastig hun spullen in weekendtassen stopten. Mensen van wie de huizen zijn afgebrand kort na te zijn beschoten.’

‘Juist in deze tijd moeten we als Europeanen samen staan’, zo zei hij. ‘Stap voor stap hebben we samengewerkt om een steeds hoger beschermingsniveau te bereiken. De Raad van Europa is een van de belangrijkste drijvende krachten geweest achter deze inspanningen.’