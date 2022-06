Kremlin: Rusland is heel betrouwbare gasleverancier aan Europa

Rusland is een heel betrouwbare energieleverancier aan Europa en voldoet aan al zijn leveringsverplichtingen. Dat zei woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin. Eerder op de dag riep Duitsland nog de alarmfase uit vanwege zorgen over mogelijke gastekorten door verminderde leveringen uit Rusland.

De Russische gaslevering naar Duitsland via de pijplijn Nord Stream 1 die loopt door de Oostzee is met 60 procent verminderd, wat volgens Rusland te maken heeft met technische problemen. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck heeft gezegd dat Rusland gas inzet als ‘wapen’ vanwege de Duitse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Berlijn spreekt van een ‘economische aanval’ door Moskou.

Maar Rusland vindt de Duitse beschuldigingen vreemd, want volgens het Kremlin heeft de lagere gaslevering te maken met vertragingen bij onderhoud. Er is volgens Peskov geen sprake van een andere reden voor de gedaalde levering.