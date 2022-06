Honderden geëvacueerd in Turkije vanwege bosbranden

Meer dan 270 mensen zijn vanwege een bosbrand geëvacueerd in de buurt van een toeristisch resort in het zuidwesten van Turkije, heeft de Turkse minister Vahit Kirisci van Land- en Bosbouw donderdag bekendgemaakt. Het vuur brak dinsdag uit vlak bij de badplaats Marmaris en leek woensdag grotendeels onder controle, maar is inmiddels door de harde wind weer opgelaaid.