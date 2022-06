SP: banken moeten meebetalen aan oplossing stikstofcrisis

De SP wil dat de financiële sector meebetaalt aan een oplossing voor de stikstofcrisis. In de plannen van het kabinet dreigen de miljarden die daarvoor zijn vrijgemaakt bij banken terecht te komen in plaats van op het platteland, waarschuwt Kamerlid Sandra Beckerman.

Banken hebben de huidige crisis mede veroorzaakt door schaalvergroting in de landbouwsector te financieren, stelt Beckerman. Veel boeren zitten daardoor nu "klem bij de Rabobank", aldus de socialiste. Als zij zich laten uitkopen, zijn zij een groot deel van het geld dat zij krijgen kwijt aan aflossing van hun schulden.

Bovendien komt het de verdere leefbaarheid van het platteland ten goede als het geld vanuit het stikstoffonds daar terechtkomt, denkt Beckerman. Volgens haar verschraalt die leefbaarheid daar al jaren, doordat er te weinig geld is om voorzieningen zoals winkels of het openbaar vervoer overeind te houden.

Nieuwe doelen

Beckerman vindt verder dat de plannen van het kabinet te veel over alleen stikstof gaan en niet over bijvoorbeeld dierziektes. Zij wil voorkomen dat boeren over enkele jaren weer aan nieuwe doelen moeten voldoen, die zich bijvoorbeeld richten op waterkwaliteit of geuroverlast. "Je kan niet over een paar jaar weer een erf oplopen en zeggen dat er nieuwe doelen zijn."

Verder wil de SP dat ook de stikstofuitstoot van de industrie gelijk met die van de landbouw wordt aangepakt. Dat de industrie nu nog buiten schot blijft, ondermijnt volgens haar het draagvlak voor de stikstofplannen.