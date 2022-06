UWV vordert 2,3 miljard euro aan loonsteun corona terug

Tienduizenden werkgevers die tussen maart en mei 2020 wegens de coronacrisis loonsteun ontvingen, moeten in totaal 2,3 miljard euro terugbetalen. Het voorschot dat zij in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvingen bleek na een definitieve berekening te hoog. Daarnaast zijn er ook veel werkgevers die te weinig hebben gekregen en aan wie uitkeringsinstantie UWV nog 455 miljoen euro zal overmaken.