Van der Plas onder vuur om kritiek op wetenschappers

Meerdere partijen hebben tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer BBB-leider Caroline van der Plas opgeroepen haar kritiek op wetenschappers te matigen. Volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver brengt zij onderzoekers mogelijk in gevaar. CDA'er Derk Boswijk sprak van ondermijning en vindt dat Van der Plas "een grens over" is gegaan.