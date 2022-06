Duitse havens liggen stil door staking

De werknemers van de grootste zeehavens van Duitsland staken donderdag omdat ze hogere lonen willen. Volgens Duitse media leggen de medewerkers 24 uur hun werk neer. Onder meer de havens van Hamburg, Bremen en Emden liggen daardoor stil. In Hamburg lopen de demonstranten in een stoet door de stad.

De vakbonden hebben opgeroepen tot de staking omdat ze ontevreden zijn over het verloop van de salarisonderhandelingen. Ze eisen voor alle 12.000 medewerkers van de verschillende havens een loonsverhoging van 1,20 euro per uur. De Centrale Vereniging van Duitse Zeehavenbedrijven (ZDS) vindt dat de acties te ver gaan en roept op verder te onderhandelen. De stoet loopt van het gebouw van de ZDS naar het vakbondsgebouw, waardoor veel straten niet begaanbaar zijn.

Sinds de coronacrisis is het druk in de Duitse havens. Volgens het Kieler Instituut voor de Wereldeconomie staat inmiddels meer dan 2 procent van de wereldwijde vrachtcapaciteit vast in de Noordzee. Zeker vijftien grote containerschepen liggen op dit moment te wachten tot ze een van de Duitse havens binnen mogen varen. Door de staking neemt de wachttijd voor schepen verder toe.