Heineken en Prosus in kleine kopgroep lagere AEX

Bierbrouwer Heineken en techinvesteerder Prosus stonden donderdag in de kleine kopgroep van de AEX-index, die opnieuw verlies liet zien. De beurzen bleven in de greep van de recessievrees na een behoorlijke afzwakking van de economische activiteit in de eurozone. Ook verklaarde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve eerder tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een krimp kunnen veroorzaken in de grootste economie ter wereld.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 638,50 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 906,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent. Uit cijfers van marktonderzoeker S&P Global bleek dat bedrijven in de eurozone worstelen met hoge inkoopkosten en personeelstekorten. Verder ondermijnt de hoge inflatie de koopkracht van huishoudens. De bedrijvigheid in het eurogebied nam daardoor in juni sterk af.

Londen daalde 0,3 procent. De activiteit in de Britse economie bleef in juni ongewijzigd ten opzichte van een maand eerder. Ook verwerkten de markten een renteverhoging in Noorwegen. Daar schroefde de centrale bank de rente op met een half procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Het was de grootste verhoging in twintig jaar tijd. Daarnaast is in Duitsland de tweede fase van het driedelige noodplan rond de gasvoorziening ingaan, nu de leveringen van gas door Rusland worden verlaagd.

Heineken (plus 1,9 procent) profiteerde van een positief analistenrapport van Jefferies, waarin het koersdoel voor het aandeel werd verhoogd, en was koploper in de AEX. Prosus volgde met een plus van 1,3 procent dankzij sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. Verffabrikant AkzoNobel en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloten de rij met minnen rond de 4 procent.

Accell bleef ongewijzigd. De groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR zegt genoeg steun van aandeelhouders te hebben voor de overname van de fietsenfabrikant. Het consortium is nu verzekerd van ruim 85 procent van alle aandelen van de eigenaar van fietsenmerken als Batavus en Sparta, waarmee ze de overname kunnen doorzetten. Vivoryon werd een vijfde meer waard. Het Duitse biotechnologiebedrijf verklaarde positieve onderzoeksresultaten te hebben ontvangen van zijn behandelingen tegen Alzheimer.

De euro was 1,0504 dollar waard, tegen 1,0592 dollar een dag eerder. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 104,13 dollar. Brentolie kostte ook 1,9 procent minder, op 109,65 dollar per vat.